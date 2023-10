Trasporti: da domani novità per linee Circumvesuviana

L'Ente Autonomo Volturno annuncia alcune novità rispetto al programma di esercizio delle linee vesuviane a partire da domani, lunedì 16 ottobre.Le novità riguardano le linee Napoli-Sarno e Napoli-Baiano. In particolare, il treno delle ore 13:14 da Sarno per Napoli effettuerà servizio festivo (solo domenica e festivi), mentre nei giorni feriali (dal lunedì al sabato festivi esclusi) sarà effettuata la corsa del treno delle ore 13:38 da Sarno per Napoli. Inoltre, nei giorni feriali saranno istituite le seguenti navette sulla direttrice Napoli-Pomigliano: ore 6:12 da Napoli per Pomigliano d'Arco e 7:00 da Pomigliano d'Arco per Napoli. Gli orari di tutte le linee della Circumvesuviana sono disponibili sul sito www.eavsrl.it.



