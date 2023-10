Piano parcheggi e polemiche, cittadini in piazza a Giugliano

Si terrà domani al Comune di Giugliano l'incontro, chiesto dai consiglieri di minoranza, per discutere di una eventuale 'messa a punto' del piano di sosta a pagamento. Entrato in vigore da poco più di un mese sul piano ci sono polemiche accesissime. Protestano i residenti per la carenza degli stalli a loro riservati (perché anche se muniti di un abbonamento non possono sostare nelle strisce blu) e i commercianti perchè non è stata prevista alcuna agevolazione in loro favore. Nella mattinata di oggi commercianti e residenti si sono ritrovati spontaneamentte a confronto in piazza Gramsci.

Le strisce blu sono state ripristinate dopo circa due anni di stop. I cittadini questa mattina hanno discusso del nuovo piano.

Ed hanno segnalato che le strisce bianche - quelle a libera sosta - sono quasi tutte concentrate nella zona retrostante il cimitero. E poi la carenza degli stalli gialli (quelli riservati ai residenti): mancano del tutto in alcune strade che sono densamente abitate (come via Pirozzi) e molto più numerosi in periferia. La proposta è quella di suddividere la città in zone - come avviene nella stragrande maggioranza delle città - e consentire ai residenti di posteggiare le auto, nella zona di residenza, anche negli stalli blu ovviamente se muniti di abbonamento. Poi c'è la richiesta di istituire stalli bianchi nei pressi di ambulatori sanitari pubblici o dell'ospedale: "Chi si reca per una visita medica deve avere la possibilità di lasciare l'auto in sosta". L'opposizione, invece, ha avanzato dieci proposte di revisione del piano già bocciate da alcune esponenti della maggioranza.

Altro tema di scontro è l'apertura al traffico veicolare (con la presenza di stalli per la sosta e a pagamento) di via Iodice.

Si tratta di una stradina realizzata intorno alla scuola di piazza Gramsci e che doveva essere solo a servizio della stessa scuola. Fino a qualche mese fa era protetta da due cancellli aperti solo durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalla scuola Alcuni residenti della zona hanno presentato un esposto alla magistratura: la strada di sera è percorsa di corsa da giovani motociclisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA