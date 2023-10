Omicidio nell'Avellinese, 'ti avevo detto che l'avresti pagata'

Dopo l'ennesimo litigio, nel quale aveva avuto la peggio, ha deciso di fargliela pagare. Ha acquistato illegalmente un revolver di piccolo calibro con il quale ha esploso quattro colpi da distanza ravvicinata contro un 46 enne ucraino, davanti a centinaia di persone che ieri sera, poco dopo le otto e mezza, affollavano il corso di Grottaminarda, in provincia di Avellino.

L'omicida, un camionista del posto di 44 anni, ha poi atteso su una panchina l'arrivo dei carabinieri mentre il sindaco di Grottaminarda, il medico Marcantonio Spera, che si trovava sul posto, tentava di rianimare il ferito che è morto durante il trasferimento in ospedale ad Ariano Irpino. Ai carabinieri l'assassino ha raccontato che da tempo, a suo dire, sarebbe stato oggetto di aggressioni da parte dell'ucraino, l'ultima in una sala giochi, dove venne brutalmente picchiato. "Ti avevo detto che l'avresti pagata", ha detto l'omicida alla vittima dopo aver sparato. L'uomo è stato trasferito in carcere ad Ariano Irpino. La vittima risiedeva da tempo a Grottaminarda.

Era sposato e padre di un ragazzo di 15 anni che vive a Modena con la madre dopo che la coppia si era separata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA