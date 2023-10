Inseguimento da Posillipo a Bagnoli, droga addosso e in casa

La notte dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli inizia in collina.

I militari del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Bagnoli hanno pianificato una serie di checkpoint lungo le strade di Posillipo e Bagnoli. Si alza la paletta per un uomo alla guida di una smart forfour. Non ha intenzione di rallentare e sui "sanpietrini" di via Posillipo lascia una lunga impronta di pneumatici. Parte l'inseguimento, nel traffico del sabato sera, lampeggianti e sirene che si confondono con le luci dei locali notturni.

Diverse pattuglie sfrecciano dietro l'utilitaria. Tallonano l'auto per diversi chilometri, costringendo il fuggitivo a immettersi in una strada più ampia.

Toccando punte di 100 chilometri orari inducono l'uomo a imboccare via Coroglio e poi via Pasquale Leonardi Cattolica.

Non ha più scampo e l'agitazione prende il posto di guida.

Il fuggitivo, ormai circondato, perde il controllo e finisce per carambolare su 4 auto parcheggiate. Il botto è forte ma non si ferma. A piedi, percorre qualche metro ma i carabinieri lo hanno ormai raggiunto.

Addosso 20 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Non solo droga, in tasca anche 1970 euro in contanti ritenuti dai Carabinieri provento illecito. In casa ancora stupefacenti: 1 chilo e 200 grammi di hashish, 250 grammi di "erba" e un bilancino di precisione.

In manette un 20enne del quartiere di Soccavo già noto alle forze dell'ordine. Nel carcere di Poggioreale dove attende giudizio La notte è continuata con altri controlli. Denunciato per evasione un 27enne di Fuorigrotta, trovato in strada nonostante la misura gli imponesse di restare in casa. Guai anche per un parcheggiatore abusivo e per un 61enne, denunciato per guida senza patente. Durante il servizio, trovati e sequestrati a carico di ignoti 21 grammi di cocaina, 126 di crack e 308 di hashish.

20 le contravvenzioni al codice della strada, 4 le patenti di guida ritirate.



