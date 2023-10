Reduce da tre sconfitte consecutive, oggi a Tbilisi la Georgia è tornata vincere battendo Cipro per 4-0 in una partita del gruppo A delle qualificazioni europee. A segno anche il 'napoletno' Kvaratskhelia, rimasto in campo fino al termine e autore del secondo gol dei suoi. Di Kiteishvili, Shengelia e Mikautadze le altre reti. Nelle file di Cipro ha giocato anche Kastanos della Salernitana.



