Coltelli nelle mani di minori, ancora sequestri a Napoli

Ancora minori armati nella movida, ancora coltelli sequestrati dai Carabinieri. Questa volta a fare da sfondo ai controlli le strade del Vomero e dei quartieri a nord della città, nella notte affollata del sabato sera.

I militari della compagnia Vomero hanno presidiato le fermate della metropolitana, le strade e le piazze principali, identificando centinaia di giovani.

Due di questi, appena 16enni, portavano nelle tasche dei jeans coltelli a serramanico. Uno di 13 centimetri, l'altro di 22.

Sono stati entrambi denunciati. Stessa sorte e stesso reato per un 21enne di Chiaiano. Anche lui nascondeva nei pantaloni un coltellino affilato.

Coltelli anche nella stazione metropolitana di Piscinola. E' lì che i carabinieri della stazione di Marianella hanno sequestrato altri due coltelli e denunciato un 20enne e un 45enne.

Un minore, invece, è stato denunciato per guida senza patente.

Era entrato nella stazione metro con uno scooter di grossa cilindrata e aveva pensato bene di parcheggiarlo a pochi passi dai tornelli.

Un 20enne di Secondigliano, invece, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish e 2,8 di marijuana. E' stato denunciato.

Nel bilancio ancora droga, quella destinata al consumo personale. 17 le persone segnalate alla Prefettura, tutte molto giovani. Tra queste anche due minorenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA