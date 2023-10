Atletica: Tricolori mezza maratona,vincono Neka Crippa e Arnaudo

Nei Campionati italiani di mezza maratona a Telese Terme, in provincia di Benevento, conquistano il titolo assoluto Nekagenet Crippa, che si riporta sul gradino più alto del podio dopo quattro anni, e Anna Arnaudo, alla sua prima affermazione sulla distanza dei 21,097 chilometri.

Per il trentino dell'Esercito con il tempo di 1h02:40 è il secondo tricolore della carriera, da aggiungere a quello ottenuto nel 2019 a Palermo, mentre in questa stagione ha corso anche in 2h12:11 nella maratona di Roma. Si piazza al secondo posto il pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 1h03:09) per la quarta volta nel 2023 in una rassegna nazionale dopo cross, 5000 e 10.000 metri, invece è terzo Marco Fontana Granotto (Insieme Verona, 1h05:12), campione italiano in carica della campestre.

Tra le donne ritrova il sorriso la piemontese Arnaudo che esulta a braccia alzate sul traguardo in 1h12:41. La portacolori del Battaglio Cus Torino, 23 anni da compiere fra tre giorni, aveva debuttato sulla mezza maratona nella scorsa edizione a Pisa con il crono di 1h11:39 e si lascia alle spalle un periodo di alti e bassi. È il suo terzo titolo assoluto, in un curriculum che conta le vittorie su pista nei 5000 due anni fa e sui 10.000 nella passata stagione. Ma si prende anche la soddisfazione di tagliare il traguardo per prima, staccando la keniana Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners, 1h12:49) in gara per i Societari. Finisce in seconda posizione la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 1h13:08) davanti a Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior, 1h13:18), argento europeo under 23 dei 10.000 metri, terza assoluta e vincitrice del titolo di categoria.



