Vescovo in corteo contro quarta linea termovalorizzatore Acerra

Centinaia di persone sono radunate in piazza Duomo ad Acerra (Napoli), da dove è partito il corteo contro la ipotizzata realizzazione della quarta linea del termovalorizzatore. Alla manifestazione sta prendendo parte il vescovo, monsignor Antonio Di Donna, il sindaco Tito d'Errico, bambini e studenti delle scuole locali, oltre a politici ed esponenti del mondo della comunità scientifica e della Chiesa.

In testa al corteo, organizzato dal comitato unitario "no 4a linea", striscioni contro l'ampliamento del termovalorizzatore.

"La Chiesa è insieme alla città - ha detto il vescovo - ne condivide speranze e dolori. Oggi è un momento di democrazia, la popolazione vuole essere ascoltata. Facciamo tutto questo in nome dei ragazzi morti a causa dell'inquinamento, e per difendere i ragazzi dal futuro che potrebbe venire". "Oggi è il corteo della città - ha affermato il sindaco - siamo qui tutti insieme per dire all'unisono il nostro 'no' alla 4a linea". Il corteo si snoderà per alcune strade cittadine per terminare davanti al municipio.



