Padre e figlio con armi e droga, arrestati dai Carabinieri

Padre e figlio incensurati, entrambi finiti in carcere per detenzione illegale di armi e stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Qualiano erano in via Antica consolare campana. Un uomo è nel suo garage condominiale e sta estraendo dal bagagliaio di un'auto un piccolo sacco.

I militari decidono di controllarlo e scoprono che in quella sacca erano nascoste una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa e proiettile in canna e una rivoltella calibro 38. Con le armi anche oltre 20 proiettili e un caricatore.

Nel cruscotto dell'auto del figlio, invece, rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish di circa 50 grammi.

I due, 54 e 22 anni, sono finiti in manette e sono ora in carcere, in attesa di giudizio.



