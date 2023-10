Mostre: fino al 31 dicembre 'Decennale' a Casa Turese nel Sannio

Resterà aperta fino al 31 dicembre a Casa Turese Arte Contemporanea la collettiva 'Decennale', a cura di Enzo Battarra, mostra che celebra i 10 anni di attività della Galleria di Vitulano (Benevento), diretta da Tommaso De Maria, inaugurata nella 19esima giornata del contemporaneo (manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani). I lavori esposti rappresentano un focus sulla nuova pittura contemporanea italiana, in particolare su una generazione di artisti nati tra la seconda metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta con 10 opere che raccontano storie e ricerche differenti, che spaziano dalla pittura figurativa a quella astratta.

"Tommaso De Maria ha fatto in dieci anni di Casa Turese, nel cuore del Sannio, non la sua casa, ma una casa di tutti, una casa dell'arte, un avamposto culturale nell'entroterra della Campania - scrive Battarra - Vitulano è un luogo dello spirito, un borgo ancestrale, che vive, come ogni altro Comune, la contaminazione tra una storia di tradizioni, di favole, di racconti e una dimensione contemporanea, attuale, vive una realtà digitale. È in questo contesto che Tommaso De Maria cala le inquietudini pittoriche e le ricerche formali di artisti che vivono il proprio tempo, che vivono le oscillazioni tra radici e ricerca, tra identità e innovazione. Sono artisti che provengono da varie realtà italiane, accomunati da una passione per la materia pittorica, pronti a dimostrare in quante forme diverse si possa declinare la pittura-pittura". È il decennale di Casa Turese ma "é l’omaggio a un decennio nazionale - afferma ancora Battarra - in cui l’opera quadro ha mantenuto e mantiene un fascino senza tramonti. Anzi, per alcuni aspetti ha avuto ancor più una sua esaltazione. In questo ultimo decennio italiano la pittura ha regnato sovrana, ha assorbito il presente, ha fatto i conti con il digitale, con i cromatismi del display, con la grafica dei social. La pittura ha divorato l’attualità tecnologica, si è nutrita di una nuova forma immagine. E ha mantenuto il suo ruolo, arricchendolo di nuovi contesti. Vanno lette così le presenze di Vittorio Asteriti, Michele Attianese, Giuseppe Barilaro, Nicola Caredda, Maurizio Carriero, Vincenzo Frattini, Emanuele Giuffrida, Angelo Maisto, Alessandro Signorino e Nicola Felice Torcoli. Sono loro gli artisti del decennale, artisti che sperimentano e ricercano, che fanno innovazione, che hanno già raggiunto successi personali e credibilità diffusa. Ma sono sempre capaci di guardarsi intorno. In quest’ultimo decennio hanno anche amato misurarsi con altre tecniche, ma oggi privilegiano la pittura come strumento espressivo, come tecnica sostanziale". "La mostra ha avuto un grande riscontro di pubblico, molte le presenze al vernissage in un'atmosfera davvero entusiasmante. Sono soddisfatto anche per i riscontri sul progetto editoriale documentativo dell'evento, un catalogo accompagnato dal testo di Enzo Battarra dove sono pubblicate le opere in mostra ed alcune foto ambientali degli allestimenti in galleria" evidenzia Tommaso De Maria, direttore della Galleria. La mostra è visitabile dal martedì al sabato (ore 16.00-20.00).



