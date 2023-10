Controlli nella movida tra coltelli, scooter e alcolici

Il centro, la movida, piazza Dante e tutte le zone frequentate da giovani nel mirino dei carabinieri della compagnia Napoli centro.

Un servizio notturno straordinario a largo raggio effettuato dalle 23 fino all'alba. Denunciato un 17enne trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il ragazzo ha detto di aver trovato quell'arma nuova di zecca e di aver deciso di tenerla, "sa per difendermi" l'ormai consolidata affermazione detta ai militarti.

I carabinieri impegnati a piazza Dante hanno sequestrato diversi scooter di giovanissimi centauri sorpresi alla guida senza casco che sfrecciavano nell'area pedonale: 11 quelli che non sono riusciti a sfuggire ai controlli in "borghese" dell'Arma.

Tre sono invece le persone denunciate - il titolare e 2 dipendenti di un locale - che sono stati sorpresi mentre vendevano alcolici a un gruppo di ragazzi che avevano 15, 16 e 17 anni. I minorenni erano seduti a tavolino e al centro una bottiglia di spumante contornata da calici: c'era da festeggiare un compleanno per i 15 anni appena compiuti.

Durante le operazioni sono stati segnalati alla prefettura 5 assuntori di hashish marijuana, anche loro giovanissimi.

Movida ma anche criminalità tra gli obiettivi dei carabinieri che hanno rinvenuto nelle aree comuni di un immobile di vicoletto II Politi 35 cartucce calibro 12. Indagini sono in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA