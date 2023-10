Calcio: De Giorgio, il Potenza deve ripartire con il sorriso

"Dobbiamo ripartire con il sorriso: la squadra deve giocare a calcio in maniera spensierata e deve essere coraggiosa". Lo ha detto Pietro De Giorgio, nuovo allenatore del Potenza calcio (serie C, girone C) nella conferenza stampa a due giorni dal suo esordio, lunedì prossimo, 16 ottobre, nella gara casalinga contro la Turris.

Dopo sette giornate, il Potenza ha dieci punti, come la Turris, e dopo l'esonero di Alberto Colombo - deciso in seguito alla sconfitta di lunedì scorso per 4-1 sul campo dell'Avellino - la società rossoblù ha affidato la panchina a De Giorgio, a Potenza come secondo dall'inizio della stagione 2022-2023. "Mi gioco - ha aggiunto De Giorgio, che ha 40 anni e alle spalle una lunga carriera da attaccante - questa carta con entusiasmo. Oggi ho chiesto alla società, che è sempre molto presente, di venire in conferenza stampa da solo. Non so se sono un traghettatore, io ho semplicemente risposto alla chiamata della società: il mio sogno è fare l'allenatore".



