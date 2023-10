Armi e proiettili scoperti al Rione Traiano a Napoli

Controlli quotidiani nel rione Traiano: i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli non mollano la presa sul territorio. Al centro dell'attenzione ancora una volta via Tertulliano.

Nell'intercapedine di una palazzina, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica Franchi cal. 7,65 con colpo in canna e una Colt Anaconda pronta a sparare proiettili 44 Magnum.

Quest'ultima provento di un furto commesso a Pisticci nel 2014.

Con le armi anche 27 proiettili. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.





