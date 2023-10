Bisogna avere la consapevolezza che lo sport rappresenta "un punto e mezzo del Pil ma non va trascurato l'impatto sociale che ha". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Capri.

Per le strutture sportive c'è un gap da colmare "ma anche la presenza dello sport a scuola - ha proseguito il ministro- ha bisogno di investimenti".



