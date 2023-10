Provincia: indette elezioni a Caserta, voto il 10 dicembre

Il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ha firmato oggi il decreto per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. I comizi sono convocati per domenica 10 dicembre 2023, con le operazioni di voto fissate dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede della Provincia.

Potranno votare i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale in carica alla data delle elezioni.

L'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati (sindaci e consiglieri comunali) non inferiore a 8 enon superiore a 16, che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35°giornoantecedente quello della votazione.

Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Caserta, con sede in Viale Lubich (ex Area Saint Gobain) da domenica 19 novembre (ventunesimo giorno antecedente la votazione) a lunedì 20 novembre (ore 12).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA