Il Giro d'Italia a Napoli per il terzo anno consecutivo

Napoli sarà protagonista anche nella prossima edizione del Giro d'Italia, questa volta con due tappe: domenica 12 maggio, con l'arrivo a Napoli di una frazione che parte da Avezzano, Appennino abruzzese, e - dopo il riposo di lunedì 13 - con la partenza da Pompei martedì 14 maggio, per una tappa che attraverserà l'area vesuviana interna e il Nolano per terminare a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, in località Bocca della Selva.

La tappa del 12 maggio (Avezzano - Napoli), la nona del Giro, di 206 km, dopo aver raggiunto il Tirreno a Minturno, proseguirà lungo il litorale domitio per approdare nei Campi Flegrei, iniziando da Lago Patria e proseguendo per il Parco Archeologico di Cuma, la terrazza sul mare di Monte di Procida, le meraviglie di Bacoli e Pozzuoli, con le loro aree archeologiche e la bellezza del paesaggio per giungere, dopo aver superato Coroglio e Posillipo, sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, dove si disputerà la volata finale.

L'altra tappa, la decima, di 141 km, in programma il 14 maggio, prenderà il via dal Parco Archeologico di Pompei per raggiungere Poggiomarino, che ospita Il Parco Archeologico Naturalistico di Longola. Da lì la carovana proseguirà per Palma Campania, la città del Carnevale e delle Quadriglie, raggiungendo Nola, per poi salutare l'area metropolitana di Napoli verso il Sannio lasciandosi alle spalle Cimitile e le sue Basiliche Paleocristiane.

"Dopo il successo degli scorsi anni - ha affermato il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi - abbiamo voluto che anche per la 107ª edizione il Giro d'Italia facesse tappa a Napoli e nella sua area metropolitana, con una doppia splendida occasione di valorizzazione della nostra terra, che non ha eguali al mondo. Abbiamo trovato la disponibilità dell'organizzazione, che in via assolutamente eccezionale ha fatto sì che la Corsa facesse tappa nuovamente qui per il terzo anno consecutivo. È già difficile che questo accada per due volte, figuriamoci per tre. Siamo riusciti, quindi, a convincere gli organizzatori proprio grazie allo straordinario lavoro fatto nelle due scorse edizioni".



