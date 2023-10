Giffoni Macedonia Youth Film Festival, cerimonia di chiusura

Al Cinema Millennium di Skopje si è tenuta la cerimonia conclusiva dell'undicesima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. L'evento, organizzato da Giffoni con le associazioni culturali macedoni Planet M e Idea Artis, è cofinanziato per l'Italia dalla direzione generale per il Cinema e l'Audiovisivo del ministero della Cultura, sostenuto inoltre dal ministero degli Esteri, dall'Agenzia Nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord e dall'ambasciata d'Italia a Skopje.

Alla cinque giorni dedicata alle proiezioni di film, alle attività laboratoriali legate al cinema ma non solo, hanno partecipato 500 giffoner provenienti da Italia, Serbia, Bulgaria, Romania, Kosovo, Bosnia, Grecia e Francia. Presente anche una delegazione di giffoner dall'Italia. La giuria è stata chiamata ad esprimersi sui cinque lungometraggi in concorso per ciascuna categoria e sui circa 40 corti e animati prodotti da giovani autori. Durante l'evento sono stati annunciati i film vincitori del concorso per le categorie Junior, Cadets e Senior.

Per la sezione cortometraggi della categoria cadets ha vinto l'italiano "Mariposa" di Maurizio Forcella.

Durante la serata finale sono stati anche annunciati i nomi dei ragazzi che rappresenteranno la Macedonia il prossimo luglio in occasione di #Giffoni54. La grande novità di quest'anno è stata la sezione "EPYC: Enhancing Peace through Youth Creativity". Si tratta di un progetto sostenuto dal ministero degli Esteri nell'ambito del Bando Balcani 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA