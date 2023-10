Devastarono bar e picchiarono titolare, arrestati in Irpinia

Nella tarda serata del giugno scorso misero a soqquadro un bar di Mercogliano, in provincia di Avellino, e picchiarono selvaggiamente il proprietario e un dipendente. Un 28enne di Summonte e un 50enne di Monteforte Irpino sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni personali aggravate, minacce, estorsione e danneggiamento.

Avevano ordinato consumazioni per sé e per altri amici che li accompagnavano pretendendo di non pagare il conto. Uno dei due indagati, avrebbe anche vantato i suoi legami con la malavita locale. Nel corso delle perquisizioni nelle loro abitazioni, i carabinieri hanno sequestrato un grosso coltello di genere proibito e una modica quantità di hashish.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA