De Luca, in legge bilancio notizie drammatiche per la sanità

"Nella legge di bilancio che dovrà approvare il Governo è in discussione anche lo stanziamento per la sanità pubblica. Ad oggi le notizie sono drammatiche". Lo ha affermato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della diretta facebook del venerdì. "Non riusciamo ad avere nemmeno i soldi per coprire i rinnovi contrattuali del personale medico e infermieristico e del personale tutto delle nostre aziende e ospedali. Ancora oggi - ha proseguito - non c'è un euro per le case di comunità: ci sono i soldi del Pnrr per fare le strutture, e non tutte, ma non c'è un euro per il personale".



