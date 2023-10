Caserta in festa per 200 anni scuola cavalleria dell'Esercito

La "Cavalcata del Bicentenario", iniziativa nata per promuovere i 200 anni della Scuola di Cavalleria, vede due squadriglie (n. 4 binomi a cavallo) partite lungo due itinerari, rispettivamente da Venaria Reale (TO), prima sede dell'Istituto di formazione, e da Lecce, attuale città ospitante, verso Roma.

Lungo le due tratte sono state individuate sei città simbolo (Venaria R., Modena, Siena a Nord e Lecce, Barletta e Caserta per il Sud), nelle quali avrà luogo una cerimonia solenne. A Caserta la cerimonia si terrà mercoledì prossimo in piazza Carlo di Borbone.

La "Cavalcata del Bicentenario" avrà il suo epilogo il 27 ottobre a Roma, con l'afflusso delle due squadriglie in piazza di Siena, durante la cerimonia della Festa di Cavalleria.





