Cambio al Comando delle Forze operative Sud, arriva Minghetti

Il generale di divisione Claudio Minghetti è il nuovo comandante delle Forze operative Sud dell'Esercito italiano: oggi, a Napoli, nel cortile di Palazzo 'Salerno', la cerimonia di avvicendamento con il generale Giovanni Maria Iannucci, nominato capo di gabinetto del Ministero della Difesa.

Alla presenza del comandante delle Forze Operative Terrestri, Salvatore Camporeale, delle autorità militari e civili, Iannucci ha in primo luogo espresso gratitudine per la fiducia accordatagli dal ministro con il nuovo importante incarico, ma al tempo stesso ha manifestato "rammarico" per dover lasciare Napoli e il Comando delle Forze Operative Sud prima del previsto.

Il generale Camporeale, augurando ai due ufficiali "ogni soddisfazione nei rispettivi incarichi", si è complimentato per tutte le attività svolte quotidianamente dal Comfop Sud, sia sul territorio nazionale a favore della collettività - come l'Operazione Strade Sicure e più recentemente a Caivano - sia all'estero, nei vari teatri operativi.

Il Comando delle Forze Operative Sud è un alto Comando che comprende le componenti operativa e territoriale, con competenze sull'Italia centro-meridionale e insulare. La componente operativa è composta da cinque Brigate pluriarma, da impiegare nelle operazioni in Italia e all'estero, quella territoriale comprende quattro comandi regionali e opera nei settori alloggiativo, documentale, tecnico-amministrativo, del reclutamento e della ricollocazione nel mondo del lavoro.

Inoltre, il Comfop Sud ha la responsabilità delle operazioni "Strade Sicure" e "Terra dei Fuochi", coordinando 5 raggruppamenti nel proprio settore.



