Blitz interforze nel Napoletano, da Portici appello a Piantedosi

Il Consiglio Comunale Portici scrive al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendo più rappresentanti delle forze dell'ordine di città e anche un commissariato. Secondo quanto riporta una nota diffusa dopo i recenti fatti di cronaca e dopo blitz interforze scattato all'alba tra Portici e San Giorgio a Cremano, il Consiglio comunale ha sottoscritto un ordine del giorno diretto al titolare del Viminale Piantedosi e al prefetto Palomba.

"Gli episodi di cronaca registrati di recente - si legge nella nota - preoccupano la collettività e l'Amministrazione locale e denotano una seria compromissione della percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Prima i raid armati nelle vie del centro, poi l'incursione di un uomo armato in un centro sportivo, poi ancora i furti nei negozi del centro ed i raid vandalici notturni contro le auto in sosta impongono una risposta decisa da parte delle Istituzioni".

"Nonostante gli innumerevoli sforzi in termini di sicurezza - si legge ancora nel comunicato - che l'amministrazione comunale ha già compiuto, fra i quali la messa in esercizio di un sofisticato sistema di videosorveglianza ed il notevole investimento per implementare gli organici della Polizia Municipale, con l'istituzione del terzo turno di servizio fino alle 01,00, appare chiaro che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, debba fare di più".

In tale contesto il sindaco Vincenzo Cuomo e l'intero Consiglio Comunale di Portici chiedono "misure urgenti fra le quali l'esclusiva competenza del Commissariato di Polizia presente sul territorio, che attualmente copre le città di Portici ed Ercolano con mezzi inadeguati rispetto alle reali esigenze".

"Una condizione che penalizza il territorio - conclude la nota indirizzata al Ministero dell'Interno - e mortifica l'impegno degli agenti".



