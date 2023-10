Auto in fiamme nella notte ad Avella, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno avvolto poco dopo la mezzanotte un'auto in sosta in via Castellana. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Non si registrano altri danni a persone o cose. L'auto è andata completamente distrutta. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Baiano per i rilievi di competenza.



