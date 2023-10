A Lacco Ameno arrivano sei fontanelle pubbliche artistiche

Domenica 15 ottobre a Lacco Ameno saranno inaugurate sei fontanelle pubbliche per l'erogazione gratuita di acqua potabile: le fontanelle sono state realizzate da artisti ed artigiani isolani, affiancando alla funzione primaria di fornire acqua potabile agli abitanti ed agli ospiti del comune isolano, una dimensione artistica di bellezza e decoro urbano.

L'iniziativa della amministrazione comunale è finalizzata a recuperare le antiche fonti di approvvigionamento idrico presenti sul territorio; per questo le fontanelle sono state installate nei pressi delle aree dove erano originariamente dislocate, in una sorta di continuità e rispetto dell'identità anche storica del territorio e delle sue tradizioni.

I punti d'installazione delle fontanelle, in conformità alla topografia dei ricordi, si trovano in zone di aggregazione, passaggio e attrazione turistica: Piazza Santa Restituta, nei pressi del Rione Genala; Belvedere di Monte Vico; Via Pannella, all'ingresso del rione Mezzavia; Piazza Rosario; Via Provinciale Fango, davanti all'attuale sede del Liceo "G. Buchner" e Piazza Salvatore Girardi.

Le fontanelle sono state realizzate dal maestro scultore Giovanni De Angelis (che ha scolpito la sua in pietra lavica), Felice Meo, il cui "Cavalluccio Marino Amos" è ispirato al mare come fonte di vita, Gaetano De Nigris e Nello Di Leva (la cui fontanella richiama la coppa di Nestore, gioiello archeologico custodito al Museo Pithecusae) e ancora da Paolo May, Carmine Calise (con una creazione che rimanda alla tradizioni della pesca, dell'agricoltura e dell'artigianato) e Nicola Gioba.

Per l'inaugurazione sarà disponibile un servizio transfer gratuito che da Piazza Santa Restituta effettuerà il percorso completo toccando tutti e sei punti prescelti per la riattivazione delle nuove fontanelle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA