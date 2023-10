A Caivano academy formative e un festival di arti e scienze

Un festival delle arti e delle scienze da tenere entro la fine di dicembre a Caivano e poi l'avvio di alcune academy per fornire un bagaglio di competenze a quanti hanno abbandonato i percorsi formativi anzitempo o hanno un basso tasso di scolarizzazione. È quanto emerso dal tavolo di confronto che la ministra dell'Università, Annamaria Bernini, ha tenuto oggi a Caivano con i rappresentanti degli atenei campani e con quelli dell'alta formazione artistica e musicale.

Un lungo confronto, presente il commissario per Caivano Fabio Ciciliano, che è servito a delineare anche i tempi di intervento, da ridurre il più possibile. Caivano potrebbe ospitare un polo di formazione come quello di San Giovanni a Teduccio a Napoli: gli atenei, ha assicurato il rettore della "Federico II" di Napoli, Matteo Lorito, sono pronti a fare, con concretezza, la loro parte. Per gli spazi già si guarda ad alcuni beni confiscati ma toccherà al commissariato di governo, guidato da Ciciliano, valutare la possibilità di utilizzo. Poli formativi che necessitano non solo di strutture fisiche ma anche di un adeguamento dei servizi, ad iniziare dai trasporti.

Secondo indiscrezioni si pensa anche all'implementazione di un polo universitario ma per questa ultima ipotesi i tempi sarebbero necessariamente più lunghi.



