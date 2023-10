A bordo di Msc World Europa "Lezioni di napoletanità'

Tornano a bordo di MSC World Europa gli eventi culturali mensili promossi da MSC Crociere. Andrà in scena, infatti, lunedì 23 ottobre (ore 15), nella nave attraccata nel porto di Napoli, lo spettacolo "Lezioni di napoletanità" con Amedeo Colella, Lino D'Angiò e Alan De Luca.

"Si tratta di uno spettacolo esilarante, tra parole e musica, offerto dalla Compagnia ai cittadini che si prenoteranno (fino a esaurimento posti)" fa sapere una nota.

Tra i racconti, i 'paraustielli' e gli aneddoti sulla storia napoletana, narrati in maniera accattivante da parte di Amedeo Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei. "Il risultato - si sottolinea - è uno spettacolo divertente, con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate. Tre 'congressisti', in abito da docenti universitari, per una particolare lectio magistralis".

"MSC Crociere è davvero orgogliosa di poter offrire alla cittadinanza, gratuitamente, svago, divertimento, musica e cultura. A maggior ragione quando a essere messo in scena sulla nostra splendida ammiraglia è proprio il modo di essere e di pensare dei napoletani. Siamo certi che il pubblico apprezzerà molto questo spettacolo, divertente e scanzonato, che in fondo parla di noi" dice Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere. Lo spettacolo prenderà il via alle 15; al termine agli ospiti sarà data la possibilità di effettuare "un giro della nave alla scoperta del design avveniristico e delle novità di MSC World Europa, la nave a GNL più 'green' al mondo" come si sottolinea ancora..

Per accreditarsi allo spettacolo è necessario inserire i propri dati personali cliccando sul link di seguito: https://docs.google.com/forms/d/1SawS5ltytKz4b0n1J_94Uib59Q_gmGF _NncvYovkYGU/prefill oppure scrivendo al seguente indirizzo email: publicrelations@mscrociere.it



