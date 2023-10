Striscione anti Israele su obelisco Madonna a Napoli

"Il primo giorno di pace sarà quello senza occupazione israeliana". E' il messaggio scritto su uno striscione che è stato affisso alla base dell'obelisco alla cui cima c'è la statua della Madonna in piazza San Domenico Maggiore a Napoli. L'iniziativa è stata attuata in occasione di un presidio promosso dagli studenti de l'Università l'Orientale di Napoli con il coinvolgimento della comunità palestinese di Napoli.

La manifestazione serve anche per preparare il corteo in programma domani pomeriggio a Napoli con la partecipazione di diverse sigle.



