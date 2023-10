Schiaffi ad anziano per rapinargli cellulare, preso 17enne

Ha tentato di rapinare un pensionato del cellulare, seguendolo e prendendolo a schiaffi, ma è stato visto dai carabinieri, che per bloccarlo hanno dovuto chiamare i rinforzi. Protagonista un 17enne della Sierra Leone, arrestato a Santa Maria a Vico (Caserta) e condotto nel centro di prima accoglienza per minori di Napoli - Colli Aminei per i reati di lesioni, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e tentata rapina.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico stavano transitando in via San Marco Trotti, e hanno notato un ragazzo che prendeva a schiaffi al volto un anziano; i militari hanno bloccato l'adolescente, che però era molto agitato, tanto che ha iniziato a colpire anche i pubblici ufficiali. E' così dovuta intervenire una pattuglia della stazione dell'Arma di San Felice a Cancello; solo con l'arrivo di altri due carabinieri il 17enne è stato immobilizzato. E' poi emerso dagli accertamenti effettuati, che il minore aveva tentato di rapinare l'anziano del cellulare dopo averlo seguito, ma non vi era riuscito perché la vittima aveva reagito; a quel punto lo aveva preso a schiaffi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA