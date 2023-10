Sanitari aggrediti a Napoli, 'non tutelati, andremo via'

Il padre di un bimbo giunto con la febbre nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, e registrato al triage con codice verde, dopo appena 13 minuti di attesa ha fatto irruzione nel box visite ed ha insultato "verbalmente con parole scurrili e minacce verbali di aggressione fisica, sessuale e di morte la dottoressa in questione". A riferire l'episodio, avvenuto stamattina, è un post dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Nonostante il repentino intervento delle guardie giurate di turno, - si legge ancora- il gentil padre ha continuato ad inveire contro la dottoressa la quale ha avuto un malore e si è trovata costretta a doversi refertare e ad abbandonare il proprio posto di lavoro per recarsi presso altro ospedale e successivamente al commissariato per svolgere doverosa denuncia".

"A breve andremo tutti via, scapperemo da questa sanità che non ci tutela, scapperemo da questa realtà che non ci permette di svolgere con serenità il nostro lavoro", si legge ancora nel post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA