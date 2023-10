Lieve scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 1.9

Una lieve scossa di terremoto, stimata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di magnitudo 1.9, è avvenuta alle 23.05 ai Campi Flegrei. Non viene segnalato alcun danno.

Il Comune di Pozzuoli, sul proprio profilo Facebook, avvisa la popolazione che "l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore 23:02 è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare di magnitudo 2.0, con variazioni in più o in meno di 0.3". Si invitano i cittadini a segnalare eventuali danni o disagi alla Polizia municipale o alla Protezione civile.



