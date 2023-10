International Opera Awards, Lissner miglior Manager

A Stéphane Lissner sovrintendente del Teatro di San Carlo è stato attribuito il premio come 'miglior manager 2023' conferito dagli International Opera Awards 'a una figura di spicco nel mondo dell'opera', per la categoria "Leadership".

La cerimonia si terrà durante una serata di gala giovedì 9 novembre 2023, presso il Teatr Wielki di Varsavia. Lissner è stato reintegrato dal Tribunale di Napoli il 12 settembre alla guida del Massimo napoletano, dove è anche direttore artistico, dopo essere decaduto il 1 giugno per effetto di decreto legge (avendo raggiunto i 70 anni). Al reintegro si è poi opposta la Fondazione lirica presieduta dal sindaco Gaetano Manfredi.

L'udienza si è svolta il 10 ottobre e sono attese le decisioni.

Fondati nel 2012 da Harry Hyman, gli International Opera Awards sono un punto di riferimento nel settore e vengono attribuiti da una giuria internazionale di alto profilo presieduta da John Allison, direttore della rivista Opera with Opera News e rinomato critico musicale precedentemente legato ai quotidiani Daily Telegraph e The Times.

Stéphane Lissner, si legge nella motivazione, con la sua leadership ispirata, ha dimostrato di essere un catalizzatore di successo per i Teatri d'Opera, consolidando il loro ruolo come luoghi di eccellenza artistica e culturalmente significativi. La sua dedizione e visione illuminata hanno tracciato una nuova direzione, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità artistica e degli amanti dell'opera in tutto il mondo.

"Questo prestigiosissimo premio conferito alla gestione di Stéphane Lissner al Lirico di Napoli si aggiunge al premio Abbiati ricevuto per la migliore regia da Barry Kosky per Onegin di Petr Il'ic Čajkovskij andato in scena a giugno del 2022" conclude la nota del lirico napoletano che ha annunciato il premio.



