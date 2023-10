I vincitori del premio di Storia 'Monte Carmignano per l'Europa'

Emilio Gentile, Paolo Salom, Edith Bruck, Giorgio Radicati e Ciro Raia sono tra i vincitori della IV edizione del Premio di Storia "Monte Carmignano per l'Europa.

Memoria e Riconciliazione 2023", promosso dall'omonima associazione per commemorare le vittime della strage di Caiazzo del 13 ottobre 1943 e per incoraggiare la riconciliazione dei popoli nell'ottica della cultura dell'Europa. La premiazione a Caiazzo, in provincia di Caserta, sabato prossimo presso il Teatro Giuseppe Jovinelli.

Lo storico Emilio Gentile, con Storia del Fascismo (Laterza), è il vincitore per la saggistica. Per la sezione Narrativa storica il riconoscimento è andato al giornalista Paolo Salom per il libro Un ebreo in camicia nera (Solferino).

Riconoscimento alla carriera a Edith Bruck, ebrea ungherese, poi approdata in Italia, che nelle sue opere ha testimoniato gli orrori della deportazione alla quale è sopravvissuta. A lei il Premio Speciale "Anna Frank" che le verrà consegnato a Roma in una cerimonia dedicata. Giorgio Radicati, scrittore e diplomatico italiano, con Agente segreto 1157 (Mazzanti Editore), che racconta la vita romanzesca del cacciaotre di opere d'arte Rodolfo Siviero, è vincitore del Premio Europa.

Per la sezione Campania il riconoscimento è andato a Ciro Raia con Le Quattro Giornate di Napoli (quasi un diario), Guida editore, mentre vincitore della sezione Multimedia il docufilm "Il corpo e il nome - gli ignoti delle Fosse Ardeatine", scritto da Daniele Cini e Michela Micocci, prodotto da SD Cinematografica e Venicefilm, in collaborazione con Rai Documentari e MiC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, per la regia di Daniele Cini.

Menzione speciale per la sezione Campania a Domenico Valeriani per il libro Giovanni Limongi - Un audace aviatore bellonese decorato al Valor Militare - pubblicato nel Centenario dell'Aeronautica militare (28 marzo 1923-2023).

Nel corso della Cerimonia l'Associazione Monte Carmignano per l'Europa assegnerà il Premio Speciale "Tommaso Sgueglia" dedicato alla memoria del fondatore e presidente del Premio e della relativa associazione recentemente scomparso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA