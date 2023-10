Gestore sala giochi arrestato per spaccio nell'Avellinese

Il gestore di una sala giochi di Montemiletto, in provincia di Avellino, è stato arrestato ai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nel locale gestito da un 25enne del posto, sono stati trovati e sequestrati 35 grammi di stupefacenti di vario genere suddivisi in dosi. Determinante l'intervento di "Neo", il pastore tedesco del Nucleo cinofilo dei carabinieri di Sarno (Salerno), che grazie al suo infallibile fiuto ha scovato la droga nonostante fosse stata occultata in una sorta di doppio fondo del bancone del locale.



