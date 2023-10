Fucile clandestino in casa, 75enne arrestato nell'Avellinese

Un 75enne di Avella, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione illegale di un fucile e possesso di munizioni. L'arma, una calibro 12 a canne sovrapposte, aveva la matricola abrasa con due colpi in canna. Il fucile, pronto all'uso, è stato trovato, insieme alle munizioni, nascosto in camera da letto. Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia di Baiano per stabilire la provenienza. L'uomo è stato trasferito agli arresti domiciliari.



