Ferrara, serve alla crescita dei giovani

"La rimessa a posto di questo campo è un bel momento e sono veramente contento di essere a Scampia, dove con la fondazione Ferrara-Cannavaro abbiamo operato in passato regalando un altro campo di calcetto e oggi siamo qui per questa nuova inaugurazione". Lo ha detto Ciro Ferrara, ospite dell'inaugurazione del nuovo campo di calcio di Scampia.

"E' una giornata importante - ha detto l'ex difensore di Juventus e Napoli - in cui si parla di sostenibilità, ma soprattutto di inclusione e di rispetto, di valori e di etica che lo sport può dare. Per questo l'inaugurazione di oggi ha consentito a tanti ragazzi di poter condividere queste emozioni".

"Il calcio negli ultimi anni - ha aggiunto - è cambiato tantissimo ma una cosa non è cambiata, le emozioni. Lay's opera già da diversi anni in tutto il mondo, in Italia ha inaugurato l'anno scorso a Torino un campo e ora è qui per contribuire a una giusta causa perché vivere da ragazzo in un quartiere complicato significa che devi trovare la forza e da qui si impara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA