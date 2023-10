Esercitazione di Protezione civile in Alta Irpinia

In occasione della quinta edizione della Settimana nazionale della Protezione civile, si terrà sabato prossimo a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, una esercitazione a largo raggio con la partecipazione di reparti dell'Esercito, Vigili del Fuoco, Asl, Soccorso alpino e speleologico e organizzazioni del volontariato. L'evento, organizzato dalla Prefettura di Avellino d'intesa con la Regione Campania, si svolgerà nel parco comunale del centro altirpino e vedrà il coinvolgimento di amministratori e studenti di diverse scuole della provincia di Avellino con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto i più giovani, sui temi della tutela del territorio e sulla riduzione dei rischi derivanti da terremoti e calamità naturali.

In particolare l'esercitazione prevede una serie di scenari di soccorso in zone impervie, di recupero di feriti sotto le macerie in seguito ad evento sismico, e di ricerca di persone, con l'utilizzo di elicottero e unità cinofile. Tra le attività dimostrative anche l'allestimento di un campo di emergenza dedicato agli animali di affezione a cura del Centro regionale veterinario. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA