Distacco pietra da Maschio Angioino, domani le recinzioni

Saranno montate domani mattina le recinzioni che amplieranno l'area di Via Acton, a Napoli, inibita al passaggio pedonale dopo il distacco, due giorni fa, di una pietra dal rivestimento del Maschio Angioino. Lo rende noto il Comune.

Durante la notte i servizi comunali, supportati dalla Napoli Servizi, saranno impegnati anche su Via Pessina dove inizieranno i lavori di messa in sicurezza della Galleria Principe di Napoli interessata recentemente da crolli di calcinacci.

Il ponteggio con protezione consentirà di avviare l'intervento di spicconatura sulla facciata dell'edificio e successivamente il montaggio della mantovana a protezione del passaggio pedonale. Le attività, che dureranno qualche giorno, consentiranno di liberare il marciapiede e la parte di carreggiata attualmente occupati dalle transenne di sicurezza.

L'operazione si farà di notte per evitare di congestionare il traffico nelle ore diurne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA