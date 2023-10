Arriva in sala DallAmeriCaruso. Il concerto perduto di Veltroni

A 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema il 20, 21 e 22 novembre DallAmeriCaruso. Il concerto perduto, il nuovo film evento diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music. Dal 20 novembre in digitale e dall'1 dicembre in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album, DallAmeriCaruso - Live at Village Gate, New York 23/03/1986 (Sony Music). Le versioni fisiche contengono anche tre testi scritti da Walter Veltroni, Ambrogio Lo Giudice e Lorenzo Cazzaniga.

Il docu-film in 4K porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Dalla, a cura di Ambrogio Lo Giudice, tour producer Pressing Line, andate quasi interamente perdute e ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate in Dolby Atmos. Oltre a far rivivere la musica di quella notte a New York, racconta la nascita di Caruso, brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati non solo della carriera di Dalla, ma dell'intera storia della musica italiana.

DallAmeriCaruso. Il concerto perduto è un film che nasce riportando alla luce una storia d'amore a più strati: quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla a Napoli e Sorrento (terre che Lucio ha sempre sentito sue), ma anche all'America e al jazz (lui che jazzista era nato e che si ritrovò anni dopo a suonare nel tempio del Jazz internazionale di New York).

Nel film troviamo gli oggetti e i pensieri di quell'estate del 1986 e li ripercorriamo in compagnia della cantautrice rock e attrice Angela Baraldi, di Gaetano Curreri e Ricky Portera degli Stadio, dei proprietari dell'Hotel Excelsior a Sorrento Guido Fiorentino e Lidia Fiorentino, dell'ex concierge Antonino Galano, del critico musicale Gino Castaldo, del regista Ambrogio Lo Giudice, dell'autore tv Nicola Sisto e di Paolo Glisenti, spettatore - come mostrano le immagini di repertorio - della serata del Village Gate. A completare il racconto, le immagini private e del tutto inedite di Lucio Dalla e l'interpretazione struggente del pianista Danilo Rea.



