Air Campania, ennesima aggressione ad autista

Ancora una aggressione ad un autista di Air Campania preso a pugni da un passeggero alla fermata nel comune di Presenzano, in provincia di Caserta.

L'autista è un 42enne residente a Montoro, in provincia di Avellino.

L'aggressore, un uomo di 50 anni che poi è stato fermato e condotto in caserma dai carabinieri, ha atteso che gli altri passeggeri scendessero per poi colpirlo con un violento pugno al volto. "Un atto inqualificabile e incivile", commenta l'amministratore di Air Campania, Antony Acconcia, che esprime solidarietà e vicinanza al dipendente.



