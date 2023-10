A Napoli maxi bandiera Palestina esposta su Castel S.Elmo

Un bandierone lungo circa 30 metri con i colori della Palestina è stato esposto per alcuni minuti sui bastioni di Castel Sant'Elmo, l'antica fortezza sita sulla collina del Vomero, a Napoli, per iniziativa degli attivisti della Rete per la Palestina.

Circa una quarantina gli attivisti presenti che se ne sono andati poco dopo intonando cori anti Israele. La bandiera è stata esposta per pochi minuti e poi rimossa attirando l'attenzione dei turisti presenti.

L'iniziativa giunge alla vigilia del corteo pro Palestina in programma domani pomeriggio a Napoli con partenza da piazza Garibaldi.



