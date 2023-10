Venerdì Anna Netrebko al Teatro di San Carlo

La Stagione di Concerti 2022/2023 del teatro san Carlo di Napoli giunge ad uno degli appuntamenti più attesi con il recital di Anna Netrebko, in programma venerdì 13 ottobre alle ore 19.

La diva della lirica torna al San Carlo dopo l'acclamato concerto dello scorso anno per i cento anni dalla nascita di Maria Callas, accompagnata in questa occasione al pianoforte da Pavel Nebolsin.

Anna Netrebko propone al pubblico napoletano una antologia di alcune delle più belle arie e romanze del repertorio classico dei compositori russi Nikolaj Rimskij Korsakov, Sergej Rachmaninov e Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Riconosciuta come 'Primadonna del 21º secolo', Anna Netrebko è la prima artista di musica classica nominata nella lista annuale della rivista "Time" delle 100 persone più influenti del mondo.

Nelle esibizioni dal vivo come nelle numerose registrazioni pluripremiate, i suoi ritratti delle eroine più iconiche dell'opera dimostrano una notevole varietà e sensibilità artistica. Le sue interpretazioni spaziano dalle opere di Mozart ai capolavori del Belcanto (tra cui La sonnambula di Bellini e Anna Bolena di Donizetti), da Puccini a Verdi a Čajkovskij e molto altro.

Tra i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti Anna Netrebko vanta tre nomination ai Grammy Award, il Bambi Award tedesco e i Brit Awards classici del Regno Unito come "Cantante dell'anno" e "Artista femminile dell'anno".

Pavel Nebolsin, nato in una famiglia di musicisti, è vincitore del Young Soloists Festival e della Classic Heritage International Competition. Si è laureato alla Gnessin State Academy of Music nel 2008 e ha preso parte a masterclass tenute da rinomati musicisti ed educatori musicali come George Darden (Metropolitan Opera), Lubov Orfenova, Antonello Allemandi, Eugene Nesterenko, Irina Bogacheva, Laura Claycomb, Richard Bado e molti altri. Ha lavorato e suonato con direttori come Rozhdestvensky, Sinaisky, Sagripanti, Mazzola, Korchak. Dal 2017 lavora regolarmente con Yusif Eyvazov e Anna Netrebko come music coach e accompagnatore esibendosi a Dubai, Monaco, Düsseldorf, Francoforte e Amburgo.



