Valditara firma il protocollo per le scuole di Caivano

Realizzazione di una biblioteca/mediateca, fornita anche di testi in adozione per comodato d'uso. È quanto prevede il protocollo delle scuole in rete che verrà sottoscritto oggi a Caivano per l'istituto comprensivo del Parco Verde dal ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il protocollo prevede misure anche in favore delle altre scuole del Comune a nord di Napoli. Per la scuola del Parco Verde è prevista anche l'organizzazione di 'campi-scuola e summer-camp sia durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche che durante il periodo estivo per esperienze di formazione e potenziamento delle competenze sul territorio regionale e nazionale'. Inoltre saranno realizzati percorsi di tipo esperienziale e laboratoriale di introduzione al mondo delle professioni e del lavoro. Infine, è previsto un servizio di supporto al diritto allo studio degli studenti con disagio socioeconomico con la fornitura di beni in comodato e servizi di sostegno alla frequenza (ad esempio, mensa). Nel corso del suo tour ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha visitato a Caivano la sezione enogastronomia dell'istituto superiore 'Morano'. Accolto dalla preside Eugenia Carfora, il ministro ha voluto visitare anche le cucine dove gli studenti fanno attività di laboratorio, dove ha preso una pala ed ha tirato fuori dal forno una pizza margherita.



