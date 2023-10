Transenna del Comune di Napoli per delimitare parcheggio privato

Una transenna di proprietà del Comune di Napoli veniva utilizzata per delimitare un'area di parcheggio privato. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme a quelli del reggimento Campania e ad agenti dell'ufficio Rimozione veicoli abbandonati della Polizia Locale del Comune di Napoli che hanno sequestrato e rimosso veicoli, compresi ciclomotori ed autovetture, che circolavano o sostavano senza l'assicurazione Rca. I Quartieri spagnoli lo scenario dove si è operato. 24 i mezzi caricati sul carro attrezzi e portati in un deposito giudiziario.

Sono stati rimossi paletti e catene posizionati illegalmente per riservare spazi destinati al parcheggio, liberando così spazi pubblici per un uso comune. E ancora, sono state elevate sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui alcune relative all'uso del casco indossato ma slacciato, con conseguente sequestro o fermo amministrativo di alcuni ciclomotori.



