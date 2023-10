'Sanghenapule' di Saviano e Borrelli, la prima volta a Napoli

Arriva dopo anni nella città che ne è protagonista assoluta 'Sanghenapule - Vita straordinaria di San Gennaro' lo spettacolo di Roberto Saviano e Mimmo Borrelli che apre venerdi 13 ottobre la stagione del Teatro Bellini e che debuttò al Piccolo Teatro Grassi il 5 aprile 2016. L'opera intreccia il racconto alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza. Mimmo Borrelli, che firma anche la regia di questo riallestimento, e il narratore Roberto Saviano puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, esplorandone mistero e contraddizioni. Attore e scrittore percorrono alcune tappe della storia napoletana in una continua osmosi tra celeste e sotterraneo. È il sangue il filo conduttore tra parole, luci e suoni, con una colonna sonora originale eseguita dal vivo. Si parte naturalmente dal sangue che si scioglie e che rinnova anno dopo anno il patto tra il santo e la sua gente, quello dei primi martiri cristiani, ma anche quello dei martiri laici della Repubblica partenopea di fine Settecento. E ancora è l'emorragia dell'emigrazione nei primi decenni del Novecento, il sangue versato sotto le bombe della Seconda Guerra mondiale, è infine, quello degli agguati di camorra di oggi. Musiche, esecuzione ed elettronica sono di Gianluca Catuogno e Antonio Della Ragione, scene Luigi Ferrigno, costumi Enzo Pirozzi, luci Salvatore Palladino, sound design Alessio Foglia. La produzione è di Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa. Costumi realizzati dalla Sartoria del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa. Repliche fino al 22 ottobre.



