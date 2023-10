Musica: ecco il videoclip di "Carmela" di Veronica Simioli

È su YouTube il nuovo videoclip di Veronica Simioli, cantante napoletana che sperimenta i differenti linguaggi della canzone vesuviana tra soul, r'n'b, pop e techno; questa volta l'esperimento è una dedica a "Carmela", canzone-monumento creata sui versi del poeta Salvatore Palomba e nel canto di Sergio Bruni. Nel ventennale della morte dell'artista originario di Villaricca, Simioli, si sottolinea, "gli rende omaggio con un tributo al femminile che diventa originale mashup con un hit di Michael Jackson. Quella 'Liberian Girl' che lo stesso Jacko dedicò alla sua amica Elizabeth Taylor". Con la produzione e gli arrangiamenti di Daniele Franzese, l'ex vocalist del trio Sud58 che per diverse stagioni ha militato nel format tv "Made In Sud" e che ha collaborato con Claudio Mattone per il musical "C'era una volta … Scugnizzi" e con altri artisti, plasma una versione di "Carmela" al femminile.

"Questo pezzo immortale ha la capacità silenziosa di generare forza. Carmela esprime una femminilità che è custodita nella dignità della parola. E proprio nei vocaboli taciuti io riconosco tutto il suo fascino" spiega l'artista. Il videoclip diretto da Claudio Vitiello racconta come il corpo e il cuore partenopeo possano incontrare una dragqueen cinese nata a Napoli, alias il performer Chen Chaohao. "Con il regista abbiamo voluto illuminare la storia dei versi attraverso una fascinazione trasversale. In fin dei conti è l'essenza di Napoli. La bellezza androgina della mia compagna di set rappresenta il superamento dei pregiudizi di questa città amabile e violenta. È il dramma dell'attualità. Il mito di Partenope è sempre la mia direzione-madre, lei è la nostra prima rockstar e in alcune inquadrature desideravo emularla perché da sempre sono una sua fan sfegatata". Dopo le ultime collaborazioni nei club di Ibiza con la dj techno Deborah De Luca, Simioli è pronta a presentare live "Carmela". Lo farà in due spettacoli che riportano alla luce il mood dei grandi music-hall, con la band e un corpo di ballo di 10 danzatrici: il 20 ottobre al No Name di Frattamaggiore e il 10 novembre nel Teatro Posillipo di Napoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA