La Bei per Ischia, studio per valutare effetti cambiamento clima

La ricostruzione delle zone di Ischia colpite dalle calamità naturali potrà godere del supporto della Banca Europea degli Investimenti che ha avviato una collaborazione con la struttura del commissario straordinario, Giovanni Legnini, nell'ambito dell'accordo di consulenza tecnica gratuita sottoscritto ad aprile scorso.

Oggi, nel corso di una riunione che si è svolta nella sede del commissariato ad Ischia, sono stati presentati i primi risultati delle analisi condotte sull'isola dai tecnici della Banca Europea degli Investimenti. Lo studio della Bei contribuirà a valutare gli effetti del cambiamento climatico sull'isola verde, individuare le migliori soluzioni per mitigarne gli effetti e implementare in modo sostenibile le risorse. L'obiettivo è anche quello di definire i requisiti per la progettazione degli interventi di ricostruzione post-sisma e quelli contro il dissesto idrogeologico.

Queste analisi - è stato spiegato - servono per caratterizzare l'intensità delle piogge massime dei prossimi anni, prevedere l'aumento degli eventi estremi dovuto agli allagamenti da mareggiate, quello dell'impatto sulla popolazione delle ondate di calore che diventeranno più frequenti e più intensi ed anche quello delle conseguenze del cambiamento climatico sulle attività produttive dell'isola a partire da turismo ed agricoltura.

"L'importante accordo di collaborazione con la Bei - ha spiegato il commissario straordinario Legnini, che ha partecipato alla riunione - darà sicuramente un contributo tecnico e scientifico di altissimo livello per aiutarci nella progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per l'avvio di una ricostruzione sostenibile e sicura nell'interesse dei cittadini dell'isola".

Lo studio della Bei sarà completato e consegnato alla struttura del commissario straordinario entro il prossimo mese e successivamente presentato ai cittadini e alle istituzioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA