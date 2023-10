'Il Teatro cerca Casa', nuova stagione con 23 spettacoli

Venticinquemila spettatori, 500 artisti, 200 spettacoli, 20 città, 360 palcoscenici allestiti in salotti privati, ma anche ville, giardini, vigne, terrazze, musei. Sono i numeri di 11 anni de "Il Teatro cerca Casa", la rassegna di spettacoli itineranti in appartamento, ideata da Manlio Santanelli giunta ora alla dodicesima edizione; la nuova stagione è stata presentata a Napoli nel salotto del drammaturgo e in cartellone ci sono 23 spettacoli: dieci nuove messinscene, nove ritorni, tre eventi, un evento speciale, con trentanove artisti. Andranno in scena in 30 case, distribuite tra Campania, Umbria, Molise e Sicilia. A Napoli nei quartieri Posillipo, Vomero, Chiaia e nel centro storico, ad Anacapri, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Caserta, Salerno, Eboli, Cava de' Tirreni, Rotondi (Avellino), a Todi, Larino e a Catania. "Quest'anno il titolo della rassegna 'Non dire Teatro se non ce l'hai in Casa' - commenta Santanelli - è la parafrasi del noto detto 'non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'.

Titolo che intende offrire l'occasione, a coloro che non sono soliti frequentare il teatro, di familiarizzare con esso attraverso spettacoli d'appartamento". Tra le novità una serie di progetti in partenariato con il Comune di Todi: un centro studi che si chiamerà "La casa di Manlio"; una Scuola di Teatro Internazionale e la seconda edizione del progetto "Todi e la disfida delle storie - una giostra di storie tra i rioni", curato da Fabio Cocifoglia. "La rassegna - spiega l'organizzatrice Livia Coletta - continua la sua missione: creare una diversa dimensione di fruizione della performance dal vivo, dove l'intimità propria di una casa privata si concilia con il teatro".

Durante l'incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Giorgio, sono state presentate le associazioni che il teatro sostiene: la Fondazione Giglio, che svolge attività sociali e culturali per proteggere l'infanzia e altro e il Centro delle Arti e dello Spettacolo Omniartecaserta. Martedì 17 ottobre, alle 19, la Fondazione Giglio apre la stagione in un salotto di Posillipo con lo spettacolo Io, Raffa e tu. Lunedì 30 ottobre alle 18 a casa Santanelli al Vomero va in scena Le tre verità di Cesira.



