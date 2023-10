Garrone torna a Capua, serata evento per Io Capitano

Venerdì 13 ottobre il regista di Io capitano, vincitore del Leone d'argento alla 80esima Mostra del Cinema Venezia e film italiano candidato agli Oscar per il miglior film internazionale, tornerà a Capua (Caserta), al Teatro Ricciardi, per una serata evento che il cinema e il festival hanno organizzato in collaborazione con Centro Sociale Ex Canapificio Caserta, Movimento Migranti e rifugiati di Caserta e Città Irene - Cooperativa di solidarietà sociale ONLUS, sotto l'egida del Patto per la lettura di Capua - Città che legge. "Siamo grati a Garrone - continua Bellone - che, in virtù di un legame che dura da vari anni, nonostante il successo del film e gli impegni che lo vedono in tour in Italia e all'estero, abbia accettato di dedicare un'intera ed esclusiva serata a Capua, una gratificazione importante per chi come noi, si impegna costantemente a fare di una città come la nostra, seppur piccola, un centro significativo di promozione culturale, un impegno che noi di Capua il Luogo della Lingua festival insieme a il Cinema teatro Ricciardi sentiamo fortemente, un'operazione di ricostruzione di un'identità necessaria che pone la città al centro della vita culturale della nostra provincia, un ruolo che essa ha ereditato dalla Storia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA