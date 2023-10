Forio, Giusy Ferreri e Clementino tra le attrazioni di Natale

Parte dal Ttg di Rimini, la fiera turistica dedicata ad agenzie di viaggio e tour operator, l'iniziativa del Comune di Forio del Natale "infinito", un ricco programma di spettacoli ed eventi per le prossime festività natalizie presentato stamattina dall'assessore al Turismo Jessica Maria Lavista nell'ambito di una conferenza stampa della Regione Campania cui hanno partecipato l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci e Luigi Raia, direttore generale dell'agenzia Campania Turismo.

Dall'8 dicembre al 7 gennaio 2024, ogni giorno ci saranno attrazioni ed eventi su tutto il territorio del comune isolano con tre appuntamenti clou: il giorno della festa dell'Immacolata l'accensione delle luminarie natalizie seguita dal concerto di Giusy Ferreri, il 22 dicembre la Notte Bianca con il concerto di Clementino mentre a Capodanno lo show in piazza con Prezioso, dj e conduttore radiofonico.

Forio punterà in maniera decisa sulle luminarie natalizie, con numerose installazioni anche nelle zone periferiche, con l'intento di trasformarle in una attrazione turistica anche per gli anni a venire e più in generale su un cartellone che costituisce un viaggio tra folklore, tradizioni, artigianato, mercatini caratteristici, artisti da strada, visite guidate ed escursioni ai luoghi storici e caratteristici e gastronomia tipica locale.

"Lavoriamo ed investiamo per destagionalizzare i flussi turistici ed il nostro programma natalizio serve proprio a questo, trasformare il Natale in una opportunità per il mercato delle vacanze, aprendo nuove prospettive per gli operatori turistici del mio comune e dell'intera isola" ha affermato il sindaco di Forio Stani Verde



