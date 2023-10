Falsi veterinari denunciati nell'Avellinese

Due persone di Montoro, in provincia di Avellino, sono state denunciate per esercizio abusivo della professione di veterinario dai carabinieri forestali. I militari della Stazione di Forino hanno accertato che i due, senza aver alcun titolo professionale, somministravano vaccini contraffatti a cani di razza meticcia registrandoli poi indebitamente sui relativi libretti sanitari.

I cuccioli, dopo la somministrazione dei vaccini, venivano poi messi in vendita a ignari acquirenti.



